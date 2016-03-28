"Батьківщина" голосуватиме за відставку Шокіна - Тимошенко

про це в коментарі журналістам сказала лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко. "Наша фракція буде голосувати за відставку генерального прокурора", - заявила вона.

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Також Тимошенко наголосила, що призначення нового генпрокурора має відбутися виключно "за списком майбутніх потенційних генеральних прокурорів, які назве громадянське суспільство президенту країни".

"З цього списку президент мусить вибрати одного з пропонованих громадянським суспільством майбутніх генеральних прокурорів", - сказала Тимошенко і підкреслила необхідність незалежності генпрокурора від будь-якої гілки політичної влади.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що парламент 29 березня на ранковому засіданні розгляне питання про відставку Шокіна.