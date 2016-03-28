Главою агентства із запобігання корупції стала викладачка Яценюка - ЗМІ

Вона закінчила юрфак Київського університету імені Тараса Шевченка, передає "ЄвроПравда".

Крім того, Корчак тривалий час викладала на юрфаку Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, де в тому числі навчала нинішнього прем'єра Арсенія Яценюка та навіть рецензувала його роботу.

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Далі стала доцентом, завкафедрою, та професором в Юридичному інституті Національного авіаційного університету.

Згідно із декларацією, за 2014 рік заробила 163 тис. гривень зарплати. Чоловік – не заробив нічого. Має квартири у Києві.

Як раніше повідомляв УНІАН, головою Національного агентства України з питань запобігання корупції обрано Наталію Корчак.

Довідка УНІАН. Національне агентство з питань запобігання корупції уряд створив у березні 2015 року.

НАЗК, створення якого є умовою отримання Україною безвізового режиму з ЄС, має займатися перевіркою майнових декларацій чиновників.