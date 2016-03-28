БПП та "Самопоміч" підтримають відставку Шокіна

Як передає після засідання фракції кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам заступник лідера фракції БПП Олексій Гончаренко сказав: «Фракція БПП ухвалила рішення голосувати за відставку Віктора Шокіна».

При цьому за його словами, президент попросив фракцію якомога одностайніше підтримати питання відставки генпрокурора.

Водночас він зазначив, кандидатури на цю посаду не обговорювалися.

Своєю чергою, лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк зазначив, що його фракція також голосуватиме за відставку Шокіна.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

В парламенті зараз зареєстровано проект постанови №4122 про надання згоди на звільнення Шокіна з посади генпрокурора.

29 березня о 10:30 у Раді планується розгляд питання про відставку Шокіна з посади генпрокурора.

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Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.