Депутати сьогодні розглянуть питання про відставку Шокіна (наживо)

Крім цього, народні депутати планують розглянути низку питань соціального забезпечення і культури, йдеться в порядку денному парламенту.

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Також депутати планують розглянути проект постанови №4069 про визначення представників Верховної Ради у складі комісії з проведення конкурсу на призначення на посаду директора Державного бюро розслідувань і питання соціального забезпечення і культури.