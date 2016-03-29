Депутати сьогодні розглянуть питання про відставку Шокіна (наживо)
10:06, 29 березня 2016Політика
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Верховна Рада розгляне проект постанови №4122 про надання згоди на звільнення президентом Віктора Шокина з посади генерального прокурора.
Депутати розглянуть питання звільнення Шокіна / Фото: УНІАН
Крім цього, народні депутати планують розглянути низку питань соціального забезпечення і культури, йдеться в порядку денному парламенту.
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Також депутати планують розглянути проект постанови №4069 про визначення представників Верховної Ради у складі комісії з проведення конкурсу на призначення на посаду директора Державного бюро розслідувань і питання соціального забезпечення і культури.
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