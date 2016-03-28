БПП зупиняє членство в коаліції, доки не буде обраний новий прем’єр
Заступник лідера парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко повідомив, що фракція БПП ухвалила рішення зупинити членство в коаліції, доки не буде ухвалене рішення про обрання нового прем’єра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання фракції.
«Фракція БПП ухвалила рішення зупинити членство в коаліції, доки не буде ухвалене рішення про обрання нового прем’єра. Ми доручили це рішення оголосити Юрію Луценку, керівнику нашої фракції, на засіданні ВР. І з моменту, коли він це зробить, коаліція вже юридично, остаточно припинить своє існування», - сказав депутат.
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Своєю чергою депутат від БПП Сергій Лещенко зазначив, що, згідно з рішенням фракції, депутати БПП в разі відмови прем’єр-міністра Арсенія Яценюка добровільно піти з посади, мають написати заяви про зупинення членства у коаліції.
За його словами, під час голосування за цю пропозицію шестеро депутатів утрималося, зокрема Іванна Климпуш-Цинцадзе, Владислав Голуб, Микола Паламарчук та Олег Недава.
Нагадаємо, фракція БПП сьогодні висунула кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра.
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