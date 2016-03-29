Гройсман не виключає створення нової коаліції у складі п'яти фракцій
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман не виключає утворення нової коаліції у складі 4-5 фракцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час засідання парламенту.
Він нагадав, що сьогодні о 12.00 відбудеться зустріч лідерів фракцій, які потенційно можуть утворити коаліцію.
"Я думаю, що нам потрібно буде говорити з усіма фракціями, які утворювали коаліцію "Європейська Україна". Можливо, ми зможемо розширити коаліцію з трьох фракцій, як вчора було заявлено, до чотирьох або п'яти", - сказав Гройсман.
Читайте такожГройсман оголосив про дострокове припинення повноважень Томенка та Фірсова
Крім того, він нагадав, що сьогодні в парламенті розглядатиметься питання щодо надання згоди на звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, і закликав депутатів взяти участь у відповідному голосуванні.