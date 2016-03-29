Сакварелідзе припускає, що "діамантові прокурори" повернуться на посади

Про це Сакварелідзе заявив сьогодні в коментарі УНІАН.

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«Розвалять, вб'ють цю справу. Кому воно з них потрібно? В суді залишився єдиний боєць - Яніс Сімонов, у кого не залишилось навкруги нікого (мається на увазі підтримки - УНІАН). Звичайно, цю справу будуть «валити». Звичайно, її будуть знищувати і незабаром, напевно, «діамантові прокурори» повернуться у прокуратуру і займуть високі посади», - сказав Сакварелідзе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, у Генпрокуратурі повідомили, що заступник генерального прокурора Сакварелідзе звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Пізніше сьогодні Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Довідка УНІАН. Колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.

Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових прокурорів" було доручено очолити заступнику генпрокурора Сакварелідзе.

24 березня Сакварелідзе заявив, що в ГПУ продовжуються звільнення слідчих, які розслідували справу «діамантових прокурорів». За його словами, в Генпрокуратурі «зараз робиться все, щоб паралізувати цю справу».

Він також назвав Шокіна адвокатом Корнійця і Шапакіна.