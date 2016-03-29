Сакварелідзе назвав заяву депутатів приводом для його звільнення

Давид Сакварелідзе заявляє, що приводом для його звільнення з посади заступника генерального прокурора України стала заява народних депутатів, серед яких - Сергій Ківалов, Дмитро Голубов, Олександр Пресман, Євген Дейдей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сакварелідзе сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

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За словами Сакварелідзе, приводом для його звільнення з посади стала заява народних депутатів Ківалова (позафракційний), Голубова («БПП»), Пресмана (група «Відродження»), Дейдея («Народний фронт») і «компанії».

«Хочу нагадати, що один з них є одним із найвідоміших міжнародних хакерів, інший є затятим апологетом сепаратизму і «російського світу» не тільки в Одеській області, а й у всій Україні, третій – один з головних контрабандистів в Одесі, четвертий є раніше чотири рази судимий за різні тяжкі і менш тяжкі злочини», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, у Генпрокуратурі повідомили, що заступника генерального прокурора Сакварелідзе звільнено з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

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Пізніше сьогодні Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Сакварелідзе очолював сторону обвинувачення у судовому розгляді справи щодо затриманих за хабарництво "діамантових прокурорів".