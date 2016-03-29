В ЄС розповіли, чого очікують від наступника Шокіна

Про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський.

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"Я звернув увагу, що Верховна Рада сьогодні прийняла звільнення Генерального прокурора. Це рішення створює можливість, щоб здійснити новий старт у Генеральній прокуратурі. Я сподіваюся, що новий генеральний прокурор забезпечить те, щоб Генеральна прокуратура стала незалежною від політичного впливу та тиску, а також матиме суспільну довіру", - наголосив Томбінський.

Голова представництва ЄС зазначив, що Генеральна прокуратура повинна сприяти забезпеченню справедливості та верховенства права, яких український народ очікує та дуже заслуговує.

"Робота Генеральної прокуратури є також невід'ємною частиною для повної інституційної модернізації України, а також для впровадження Угоди про асоціацію", - зауважив Томбінський.

Крім того, дипломат висловив велике занепокоєння щодо всіх новин, які надходять з Генеральної прокуратури України впродовж останнього часу.

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Так, за його словами, у Генпрокуратурі все ще спостерігається "відсутність відчутних результатів у розслідуванні серйозних справ, включаючи драматичні події у Києві та Одесі на початку 2014 року, щодо діяльністі високопосадовців з минулого режиму, які були включені у санкційний список у відповідності до запиту української влади, а також розслідувань щодо високопосадовців у самій Генеральній прокуратурі".

"Ті прокурори, які вважалися спрямованими на процес реформ, залишили Генпрокуратуру або іншим чином були позбавлені можливості проводити розслідування та реформи. На жаль, висловлені громадянським суспільством, експертами та міжнародною спільнотою у цьому відношенні занепокоєння були проігноровані", - заявив Томбінський.