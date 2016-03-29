США вітають рішення Ради про надання згоди на звільнення Шокіна з посади генпрокурора - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт сказав під час публічної дискусії у Києві на тему: “США для України: партнер, патрон чи союзник?”.

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«Не важливо, скільки допомоги міжнародне співтовариство надає Україні, не важливо, скільки коштів і технічної підтримки Україна отримує - Україна стоїть перед викликом подолання корупції. Тому сьогоднішню подію в Раді зі звільнення дискредитованого генпрокурора ми вітаємо», - сказав Пайєтт.

На його переконання, важливо призначити нового генерального прокурора, який має бути незалежним професіоналом.

“Що стосується Шокіна, важливим питанням зараз є визначити його наступника, того, хто зможе вибудувати довіру народу України до Генпрокуратури”, - сказав посол.

“Головне завдання - визначити лідера, який буде відданий принципам реформ, і пан Шокін явно не є цим лідером, і добре, що він піде”, - додав Пайєтт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Шокіна президентом Петром Порошенком з посади генерального прокурора.