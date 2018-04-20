10 колишніх, 8 нових і 8 – ще незрозуміло

Як складається ситуація в обласних центрах країни після виборів? Кому довірили жителі обласних центрів керувати життям рідних міст?

Як і вся виборча кампанія, вибори міських голів деяких великих міст країни не обійшлися без скандалів.

Так, 27 березня Сімферопольський міськвиборчком визнав вибори мера столиці Криму недійсними.

Новозаводськой районний суд Чернігова заборонив оголосити офіційні результати виборів міра Чернігова і визнав їх невідповідними щодо вимог закону. Кандидат на цю посаду від Соцпартії Микола Рудьковський, який за попередніми підсумками набрав найбільшу кількість голосів, тепер доводитиме свою правоту в суді.

Житомирська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення про проведення в Житомирі повторних виборів міського голови. Як звзначили в ТВК, це рішення ухвалене з огляду на доведеність фактів численних порушень закону про вибори.

Опротестовано в судах різних інстанцій результати виборів міських голів у Луцьку, Кіровограді, Хмельницькому та Черкасах.

Так чи інакше, а виборчі баталії в цих містах будуть продовжені.

Не менш скандальними виявилися і результати виборів міського керівника в Києві. Хоча фаворитами передвиборної гонки впродовж всієї кампанії були Олександр Омельченко і Віталій Кличко, кияни віддали свої голоси банкірові Леоніду Черновецькому. За наслідками підрахунку 100% голосів він з результатом 31,83% переміг на виборах. Нагадаємо, що за місце міського голови боролися 39 кандидатів.

Змінилася влада і в Харкові, де перемогу отримав представник Партії регіонів Михайло Добкін, за якого проголосували 309413 харків`ян. Не зміг утриматися в кріслі на новий термін колишній мер міста Володимир Шумілкін. За посаду міського голови в Харкові билися 28 учасників. 13 йшли від партій, 15 — самовисуванцями.

Закінчився період півторарічного «безголів`я» і на батьківщині Президента - Сумщині. Відправивши до відставки Володимира Омельченка ще в січні 2005 року, Сумська міськрада так і не змогла призначити вибори нового мера, і його обов`язки виконував секретар ради Сергій Клочко. Проте перебування при владі не додало йому авторитету в очах городян, які віддали свої голоси за представника громадської організації «Нічний дозор» Геннадія Мінаєва. Молодий підприємець і громадський активіст випередив найближчого суперника майже на 17 %. Загалом на цю посаду в Сумах претендували 28 кандидатів.

Нові люди прийшли до влади в Ужгороді, Івано-Франківську, Луганську, Львові й Тернополі.

Найкращим став результат виборів для керівників Полтави і Дніпропетровська. Представник народного блоку Литвина Анатолій Кукоба, набравши 43% голосів виборців і обігнавши 9 своїх конкурентів, знову став мером Полтави. Міським головою Дніпропетровська утретє переобрано безпартійного Івана Куліченка. Він одержав понад 58% голосів виборців. Його найближчий суперник на виборах набрав лише 11 % голосів.

Зберіг свою посаду і представник партії Регіонів, нинішній мер Донецька Олександр Лук`янченко. На виборах мера Одеси і Рівного були переобрані мери Едуард Гурвіц і Віктор Чайка. На наступний термін обрані міські голови в Миколаєві, Вінниці, Запоріжжі, Херсоні й Чернівцях.

Всього ж 10 мерів обласних центрів обрано на свою посаду повторно, у вісьмох обласних центрах господар змінився, а у вісьмох битву за пост міського голови буде продовжено.

Хоч би якими були результати виборів міських голів у великих містах, їм доведеться працювати в нових умовах багатопартійності міських рад, що значно обмежить сферу їх впливу і примусить шукати взаєморозуміння не тільки з кожним депутатом окремо, а й з фракціями, зв`язаними імперативним мандатом.

Обласний центр Хто став мером Чи відбулася зміна влади Партійна приналежність Вінниця Володимир Гройсман ні НСНУ Дніпропетровськ Іван Куліченко ні б/п (підтримка БЮТ) Донецьк Олександр Лук`янченко ні Партія регіонів Ужгород Сергій Ратушняк так Блок Литвина Запоріжжя Євген Карташов ні б/п Івано-Франківськ Віктор Анушкевічус так УНП Київ Леонід Черновецький так Блок Черновецького Луганськ Сергій Кравченко так Партія регіонів Львів Андрій Садовий так ПОРА-ПРП

Миколаїв Володимир Чайка ні Одеса Едуард Гурвіц ні НСНУ Полтава Анатолій Кукоба ні Блок Литвина Рівне Віктор Чайка ні НСНУ+СП Суми Геннадій Мінаєв так б/п Тернопіль Роман Заставний так НСНУ Харків Михайло Добкін так Партія регіонів Херсон Володимир Сальдо ні б/п (підтримка Партії регіонів) Чернівці Микола Федорук ні БЮТ

Сімферополь, Житомир, Хмельницький - вибори недійсні

Луцьк, Кіровоград, Черкаси, Чернігів - вибори опротестовані судом