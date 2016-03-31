Порошенко: 7% території України знаходиться під окупацією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

«7% території України знаходиться під окупацією», - заявив він.

За словами Порошенка в результаті російської агресії проти України майже 1,8 мільйона українців втратили свої будинки в Донецькій і Луганській областях і мігрували в інші регіони України.

«20% економіки України було захоплено або знищено», - додав президент.