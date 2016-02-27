У МЗС заявили, що Росія буде змушена обговорювати повернення Криму

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає "Крим. Реалії".

"Росія буде змушена обговорювати повернення Криму, оскільки під російською окупацією Крим йде в нікуди. Всі ми це прекрасно розуміємо. Питання тільки в тому, наскільки такі фактори, як тиск міжнародної спільноти санкції, процеси в окупованому Криму, зійдуться",– сказав глава МЗС України.

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Нагадаємо, вчора президент Петро Порошенко доручив підготувати спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони з реінтеграції Криму в Україну.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.