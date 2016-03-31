В БПП вважають, що розрив дипвідносин з РФ призведе до загострення ситуації

Так перший заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Іванна Климпуш-Цинцадзе прокоментувала вчорашнє рішення комітету щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ, повідомила прес-служба БПП.

За її словами, проект рішення Комітету поєднував питання дипломатичних відносин і всю договірно-правову базу двосторонніх відносин між Україною і Росією. При цьому, зауважила депутат, прихильники розриву дипломатичних відносин стверджували, що йдеться про «припинення» дипломатичних відносин, яке, нібито, не означає їх розриву.

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Однак, як вона нагадала, Віденська конвенція 1961 року, таких варіантів не передбачає - там йдеться виключно про «розрив» таких відносин.

Климпуш-Цинцадзе також висловила переконання, що у разі оголошення розриву дипвідносин, Росія негайно почне впроваджувати репресії проти українців в РФ, а Україна не зможе їх захистити.

«Невже не зрозуміло, що той, хто пропонує такий шлях, відмовляється від будь-яких спроб врегулювати міжнародний конфлікт політико-дипломатичними засобами, а прокладає шлях до загострення військових дій і провокує на те, щоб йшли на смерть тисячі наших братів, батьків, чоловіків, дітей», - сказала депутат.

«Колега Володимир Ар’єв, відлучившись для захисту свого законопроекту в іншому комітеті, зайшов до зали засідань практично в кінці оголошення варіантів рішення, не розібрався з формулюванням з голосу, підняв руку «за». А коли зрозумів, що відбулося, відкликав свій голос, але тут зіграли «політики» Ігор Гузь та Віктор Вовк, просто залишивши залу та зруйнувавши кворум… Хто ще голосував “за” для повноти картини? Борис Тарасюк. Не хочу навіть припускати в думках, що нам тепер постійно буде не вистачати кворуму в комітеті лише через те, що хтось так грає в політиканство, що не буде дозволяти повернутися до розгляду цього питання…», - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.

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Як повідомляв УНІАН, комітет ВР у закордонних справах 30 березня підтримав постанову про припинення дипломатичних відносин з РФ.

Як написав у Facebook народний депутат Володимир Парасюк: «Комітет із закордонних справ прийняв рішення підтримати нашу постанову про припинення дипломатичних зносин з Російською федерацією».

«Обговорення тривало майже годину і було дуже важко спостерігати, як представники виконавчої влади і деякі народні депутати поводили себе як адвокати країни-агресора. Але рішення прийнято. Тепер чекаємо на підтримку Постанови у залі ВР», - повідомив він.