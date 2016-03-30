Профільний комітет Ради вирішив розірвати дипломатичні відносини з Росією
Комітет Верховної Ради України із закордонних справ ухвалив рішення про припинення дипломатичних відносин із Росією.
Про це заявив народний депутат України Володимир Парасюк, передає ТСН.ua.
Проект постанови був ухвалений під час засідання профільного комітету парламенту у середу, 30 березня.
За словами Парасюка, документ винесуть на розгляд після відповідного рішення на Погоджувальній Раді парламенту. Це станеться, за попередніми даними, 11 квітня.
ТСН.ua не зміг зв'язатися з іншими членами парламентського комітету, адже засідання ще триває.
Авторами постанови стали народні депутати Борис Тарасюк, Володимир Парасюк, Оксана Корчинська, Юрій Шухевич і Олег Петренко. Згідно з документом, причинами розірвання дипломатичних відносин із РФ є порушення прав громадян України, захоплення та утримання в Російській Федерації заручників, а також порушення принципів міжнародного імунітету, в тому числі відносно народного депутата України, депутата Парламентської асамблеї Ради Європи Надії Савченко.
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У разі ухвалення постанови Кабінету міністрів в місячний термін потрібно подати на розгляд Ради проекти законів України про припинення або зупинення міжнародних договорів з РФ; розірвати всі міжнародні договори з РФ і визначити країну, посольство та консульства якої представлятиме інтереси України.
Крім того, президент має вирішити питання про припинення або зупинення дії міжнародних договорів.