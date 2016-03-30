Профільний комітет Ради вирішив розірвати дипломатичні відносини з Росією

Про це заявив народний депутат України Володимир Парасюк, передає ТСН.ua.

Проект постанови був ухвалений під час засідання профільного комітету парламенту у середу, 30 березня.

За словами Парасюка, документ винесуть на розгляд після відповідного рішення на Погоджувальній Раді парламенту. Це станеться, за попередніми даними, 11 квітня.

ТСН.ua не зміг зв'язатися з іншими членами парламентського комітету, адже засідання ще триває.

Авторами постанови стали народні депутати Борис Тарасюк, Володимир Парасюк, Оксана Корчинська, Юрій Шухевич і Олег Петренко. Згідно з документом, причинами розірвання дипломатичних відносин із РФ є порушення прав громадян України, захоплення та утримання в Російській Федерації заручників, а також порушення принципів міжнародного імунітету, в тому числі відносно народного депутата України, депутата Парламентської асамблеї Ради Європи Надії Савченко.

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У разі ухвалення постанови Кабінету міністрів в місячний термін потрібно подати на розгляд Ради проекти законів України про припинення або зупинення міжнародних договорів з РФ; розірвати всі міжнародні договори з РФ і визначити країну, посольство та консульства якої представлятиме інтереси України.

Крім того, президент має вирішити питання про припинення або зупинення дії міжнародних договорів.