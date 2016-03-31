В Ахметова запевняють, що на нараді в Росії щодо Донбасу був радник ДТЕК

Про це повідомили в самій компанії ДТЕК, передає "Українська правда".

"Андрій Смирнов дійсно є колишнім директором з вуглевидобутку ДТЕК. Зараз він не працює в Україні й співпрацює як радник з керівником нашого російського вугільного активу - ВАТ ШУ "Обухівське", розташованого в Ростовській області РФ", - повідомила прес-секретар ДТЕК Юлія Шиліна.

За її словами, участь Смирнова у будь-яких російських урядових зустрічах є можливою в рамках роботи з Міненерго РФ, яке керує вугільною галуззю.

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"Буде також доречним зазначити, що співробітники ДТЕК залучаються як експерти в енергетичній сфері в рамках Мінського процесу", - зазначила Шиліна.

Раніше в німецькому виданні Bild повідомили, що АндрійСмирнов брав участь у засіданні міжвідомчої комісії Росії щодо Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, за даними газети Bild, Кремль здійснює повний контроль над тимчасово окупованими районами Донбасу за допомогою створеної для цього комісії.

За даними видання, серед тих, хто управляє Донбасом, вказані віце-прем'єр уряду РФ Дмитро Козак, який також є близьким другом російського президента Володимира Путіна, заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров, заступник міністра фінансів РФ Леонід Горнін. Керує тіньовим урядом ФСБ.

Видання пише, що на одному із засідань комісії був присутній представник компанії ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову.