Кремль повністю керує тимчасово окупованим Донбасом, що підтверджує провал Мінських угод - Bild

Про це пише німецька газета Bild з посиланням на документи, передає "Українська правда". Так, згідно із записами засідання Міжвідомчої комісії з надання гуманітарної підтримки потерпілим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України в Держдумі РФ від 23 жовтня 2015 року, уряд Росії взяв під своє управління всю діяльність окупованих регіонів.

Читайте такожУ МЗС РФ заявили, що Росія не може звільнити Савченко згідно з Мінськими домовленостями

Комісія була створена в грудні 2014 року. Вона фактично виконує роль тіньового уряду Донбасу. Контролюють сепаратистські регіони шість робочих груп п'яти російських міністерств. Тіньовий уряд Донбасу контролює фінанси, податки, відновлення інфраструктури та промисловості, транспортну інфраструктуру, створення ринку електроенергії, торгівлю енергоресурсами та інше. Видання припустило, що тимчасово окуповані райони розглядаються як суверенна територія Росії.

Так, серед тих, хто керує Донбасом, вказані віце-прем'єр уряду РФ Дмитро Козак, який також є близьким другом російського президента Володимира Путіна, заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров, заступник міністра фінансів РФ Леонід Горнін. Управляє тіньовим урядом ФСБ.

Видання пише, що на одному із засідань комісії був присутній представник компанії ДТЕК, яка належить Ринату Ахметову.

За офіційними даними, Козак і Назаров працюють разом в рамках так званої "комісії з соціально-економічного розвитку Республіки Крим і Севастополя".

Видання зазначає, що "ДНР" і "ЛНР" є просто маріонетками Росії, які повністю контролюються Кремлем.

Також в матеріалі йдеться про те, що це підтверджує провал Мінських угод. Будь-які вибори на окупованих територіях не матимуть ніякого сенсу.