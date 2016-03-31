У Кремлі вважають, що постачання зброї Україні не сприятимуть реалізації "Мінська"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Поставки летальної зброї Україні жодним чином не сприятимуть врегулюванню внутрішньоукраїнської кризи і реалізації Мінських домовленостей з урахуванням зростання провокаційних проявів зараз на лінії зіткнення. Навряд чи це буде насправді де-факто сприяти зміцненню безпеки", - сказав Пєсков.

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Коментуючи на прохання УНІАН пропозицію президента України Петра Порошенка укласти зі США всеосяжну двосторонню угоду у сфері безпеки, Пєсков сказав: "Ми жодним чином не втручаємося у відносини Києва і Вашингтону - це стосується відносин двох країн".