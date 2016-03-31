Порошенко закликає США укласти з Україною двосторонню угоду в галузі безпеки
06:01, 31 березня 2016Політика
1139 0
Президент України Петро Порошенко закликає США укласти з Україною всеосяжну двосторонню угоду в галузі безпеки.
Настав час посилити двосторонній діалог між Україною та США / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.
«Підтримка США має вирішальне значення для успішного опору російської агресії», - заявив він.
Читайте такожВ ЄС закликали усі країни ООН приєднатися до санкцій проти Росії
За його словами настав час посилити двосторонній діалог між Україною та США за формою і змістом.
«Це також час оновити наш стратегічний альянс і спрямувати наше інтенсивне співробітництво в галузі оборони і безпеки у всеосяжну двосторонню угоду у галузі безпеку», - заявив Порошенко, додавши, що на його переконання «у цьому зацікавлені всі».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter