Порошенко закликає США укласти з Україною двосторонню угоду в галузі безпеки

06:01, 31 березня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко закликає США укласти з Україною всеосяжну двосторонню угоду в галузі безпеки.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

«Підтримка США має вирішальне значення для успішного опору російської агресії», - заявив він.

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За його словами настав час посилити двосторонній діалог між Україною та США за формою і змістом.

«Це також час оновити наш стратегічний альянс і спрямувати наше інтенсивне співробітництво в галузі оборони і безпеки у всеосяжну двосторонню угоду у галузі безпеку», - заявив Порошенко, додавши, що на його переконання «у цьому зацікавлені всі».

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