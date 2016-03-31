Місія ОБСЄ закликала Україну та бойовиків співпрацювати задля пропуску людей через "Золоте"

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ у Facebook.

Спостерігачі зазначають, що сьогодні о 17:00 бачили більше 120 цивільних осіб, включаючи людей літнього віку, які стояли в черзі між українським контрольним пунктом в'їзду-виїзду і блокпостом так званої "ЛНР", щоби перейти з районів, що контролюються урядом у непідконтрольні урядом райони.

"СММ закликає сторони працювати разом і збільшити власні зусилля, щоб відкрити пункт пропуску і дати змогу цивільному населенню в районах, охоплених конфліктом, повернутися до нормального життя", - наголошується у повідомленні.

У місії заявили, що продовжуватимуть уважно слідкувати за ситуацією на місці.

Читайте також"Повзуча окупація": Тука повідомив про плани бойовиків захопити ще одне село у "сірій зоні"

Як повідомляв УНІАН, автомобільний контрольний пункт в'їзду-виїзду в районі міста Золоте Луганської області був відкритий сьогодні, 31 березня.

За словами прес-секретаря представника України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарки Оліфер, спорудження цього КПВВ Україною тривало близько трьох місяців через постійні обстріли бойовиками. Відкриття цього пункту пропуску було погоджено усіма сторонами, однак, коли через нього поїхали автомобілі і пішли люди, представники бойовиків не дозволили їм продовжити рух.

Незабаром після відкриття контрольного пункту голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив його про тимчасове закриття з міркувань безпеки.