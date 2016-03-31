Пункт пропуску "Золоте" закрили відразу після відкриття: бойовики відмовилися пропускати людей

Про це повідомив у своєму "Твіттері" голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Аби не наражати людей на небезпеку, прийняте рішення про тимчасове закриття КПВВ в Золотому", - написав він.

Раніше Тука поінформував, що пункт пропуску сьогодні був відкритий, як і було заплановано.

"Як і обіцяли, КПВВ в Золотому відкрили. Терористи зі свого боку - ні", - зазначив глава області.

У свою чергу більш детально про ситуацію розповіла на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила, що відкритий сьогодні КПВВ будувався українською стороною протягом близько трьох місяців "через постійні обстріли по робочих і будівельної техніки, який вели представники окремих районів Луганської області".

"З початку 2016 року в рамках Тристоронньої контактної групи велися консультації щодо відкриття цього пункту, і всі сторони консультацій дали свою згоду на відкриття КПВВ. Українська сторона провела всі необхідні роботи і свого слова дотримала – 31 березня 2016 року через Золоте поїхали автомобілі і пішли люди. Але представники окремих районів Луганської області не дозволили їм ані проїхати, ані пройти – всупереч усім домовленостям, досягнутим в рамках підгруп з економічних та гуманітарних питань та на засіданні Тристоронньої контактної групи", - розповіла Оліфер.

За словами прес-секретаря Кучми, подібні дії говорять "про неконструктивний підхід представників окремих районів Луганської області".

"Ми розцінюємо такі дії як грубе порушення Мінських домовленостей, тим більше, що питання відкриття даного КПВВ постійно піднімали самі ж представники окремих районів Луганської області", - заявила вона.