Експертиза не знайшла у висловлюваннях Єфремова розпалювання ворожнечі - прокурор

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає ТСН.

"Виходячи з тих термінів, які він висловлював протягом 2013-2014 років, у них було неоднозначне трактування, тому і була призначена філологічна експертиза, щоб з'ясувати, чи дійсно містяться там заклики до розпалювання ворожнечі. Експертиза прийшла до категоричного висновку, що ворожнечі там немає", - сказав Горбатюк.

Читайте такожЕкс-очільник ПР Єфремов замовив собі новий закордонний паспорт, хоче залишити Україну - активіст

Разом із тим він зазначив, що кримінальні провадження за економічні злочини проти Єфремова не закриті.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо екс-регіонала Олександра Єфремова щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а суд виніс рішення про повернення йому застави в сумі 60 900 гривень.