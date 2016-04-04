Витік даних пролив світло на офшорні компанії відомих політиків

Ці дані їм надало німецьке видання Süddeutsche Zeitung, яке в неділю, 3 квітня, опублікувало низку матеріалів на їх основі, передає Deutsche Welle.

Історія почалась понад рік тому, коли анонімне джерело зв'язалося з Süddeutsche Zeitung і передало 2,6 терабайта внутрішніх документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Ця компанія займається продажем анонімних офшорних компаній та їх управлінням. Як повідомляється, ці документи відображають діяльність Mossack Fonseca протягом 40 років.

"Дані надають рідкісний погляд у світ, який, власне кажучи, може існувати лише під покровом таємниці. Вони доводять, як глобальна індустрія під проводом великих банків, юридичних фірм та управляючих компаній, які у таємниці керують власністю політиків, функціонерів ФІФА, шахраїв, контрабандистів наркотиків, але також і міліардерів, знаменитостей та зірок спорту", - пише Süddeutsche Zeitung.

Згідно з інформацією видання, в офшорах, зокрема, знайшли сліди грошей президента Росії Володимира Путіна, президента України Петра Порошенка, короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда та колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі. При цьому ім'я Володмира Путіна не фігурує в документах. Натомість повідомляється, що близькі до президента Росії особи, зокрема Сергій Ролдугін, причетні до виведення з країни близько двох мільярдів доларів США.

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Видання Süddeutsche Zeitung залучило до розслідування Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ). Таким чином над матеріалами, яким вже встигли дати назву "панамські папери", також працювали близько 400 журналістів із понад 100 ЗМІ у 80 країнах світу протягом останніх 12 місяців.

Зокрема, в розслідуванні брали участь журналісти The Guardian, BBC, Le Monde, La Nación та багато інших. В Україні з документами працювали журналісти агенції "Слідство.Інфо".