Близькі до Путіна люди "відмили" через офшори понад $2 мільярди - ЗМІ

Про йдеться в матеріалах Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), передає Громадське.

У розпорядженні ICIJ опинилися документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яку, за твердженням авторів розслідування, могли використовувати деякі її клієнти для відмивання грошей, ухилення від сплати податків і обходу різних санкцій. У документах фірми згадуються 72 колишніх і теперішніх глав різних держав, а також багато відомих компаній і людей.

У документах згадуються чотири фірми, які так чи інакше пов'язані з Росією - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn і Sandalwood Continental. Всі ці компанії зареєстровані в офшорах і, як стверджується, пов'язані з банком «Росія» і близькими знайомими російського президента. Ці компанії були задіяні в угодах, які експерти, ознайомившись з документами, вважають підозрілими.

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Зокрема, більше ніж $2 млрд «таємно перемішуються через банки і тіньові компанії, пов'язані з друзями Путіна».

Згідно з документами, International Media Overseas і Sonnette Overseas офіційно належать віолончелісту Сергію Ролдугіну. Він відомий як друг дитинства Володимира Путіна і хрещений батько однієї з його доньок. У книзі про Путіна «Від першої особи» описано його знайомство з майбутнім президентом і їхня близька дружба.

Згідно з оприлюдненими ICIJ документами, прибуток підприємств пана Ролдугіна від угод, які експерти визнали підозрілими, склав кілька мільйонів доларів. Однак в документах однієї з компаній, якою володіє музикант, вказано, що її засновано для того, щоб захистити «особистість і конфіденційність» кінцевого власника і вигодонабувача підприємства.

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На початку 2011 року зареєстрована на Британських Віргінських островах компанія Sandalwood Continental надала 200 млн доларів кредиту компанії Horwich Trading, яка зареєстрована на Кіпрі. Наступного дня Sandalwood лише за 1 долар передала права на отримання платежів за кредитом ще одній компанії, зареєстрованій на Британських Віргінський островах - Ove Financial Corp. Того ж дня Ove за 1 долар передала ці права панамській компанії International Media Overseas, яка офіційно належить Сергію Ролдугіну. Лише відсоткові платежі за цим кредитом складають 8 млн доларів на рік.

За даними розслідування, Sandalwood Continental була заснована банком «Росія», який США називали «власним банком для високопоставлених російських чиновників». Власник компанії невідомий.

Хоч им'я Володимира Путіна не фигурує в жодному з документів, отримані дані свідчать, що «друзі президента» отримали мільйони, йдеться в розслідуванні. Шлях офшорного ланцюжка починається в Панамі, йде через Росію, Швейцарію та закінчується на Кіпрі, пише ICIJ.