СБУ перевіряє інформацію про подвійне громадянство мера Одеси
13:30, 04 квітня 2016Політика
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СБУ перевіряє оприлюднену в ЗМІ інформацію.
Геннадій Труханов / Фото УНІАН
Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо начебто подвійного громадянства і наявності російського паспорта у мера Одеси Геннадія Труханова.
Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська в ефірі каналу "112".
Вона зазначила, що СБУ перевіряє оприлюднену в ЗМІ інформацію.
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"Як тільки у нас будуть результати, ми одразу повідомимо громадськість", - сказала Гітлянська.
Як повідомлялося, раніше ЗМІ з посиланням на документи компанії Mossack Fonseca (Панама) написали, що Труханов є співвласником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії.
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