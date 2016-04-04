СБУ перевіряє інформацію про подвійне громадянство мера Одеси

Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо начебто подвійного громадянства і наявності російського паспорта у мера Одеси Геннадія Труханова.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська в ефірі каналу "112".

Вона зазначила, що СБУ перевіряє оприлюднену в ЗМІ інформацію.

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"Як тільки у нас будуть результати, ми одразу повідомимо громадськість", - сказала Гітлянська.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ з посиланням на документи компанії Mossack Fonseca (Панама) написали, що Труханов є співвласником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії.