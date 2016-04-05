За хабарі в Україні засуджено лише п’яту частину корупціонерів - Transparency International

Такі результати останнього дослідження представила Transparency International Ukraine, повідомили УНІАН у представництві цієї організації.

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Зазначається, що було проаналізовано близько 1000 справ за ст. 368 Кримінального кодексу («вимагання/отримання неправомірної вигоди»). Дослідження проводилося в рамках проекту «Судді під прицілом» за підтримки Посольства США в Україні.

За результатами дослідження, середній розмір хабаря у 2015 році склав приблизно 40 тис. грн (у 2014 році- в середньому 30 тис. грн), загальна ж сума хабарів у 2015 році склала 19 млн грн, а у 2014-му – на 3 млн грн менше.

Як свідчать висновки, лише п’ята частина чиновників (19%), яких судили за вимагання чи отримання хабаря, опинилися за ґратами, і при цьому середній термін ув’язнення склав 4 роки 7 місяців. При цьому зауважується, що максимальний термін покарання за неправомірне збагачення складає 12 років ув’язнення, але такий термін за останні два роки не отримав жоден хабарник.

«9% засуджених було виправдано, 38% отримали випробувальний термін. Середній термін склав 2 роки 2 місяці. А 34% злочинців було оштрафовані - середня сума штрафу ледь перевищила 20 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

В ТІ зазначають, що найбільше за корупцію в Україні було засуджено працівників правоохоронної сфери - 14% від усіх справ і досить розповсюдженим видом хабаря у цій сфері є закриття кримінальної справи.

На другому місці за рівнем корупційності виявилася земельна сфера – 10%, де найчастіше чиновники отримували хабарі за виділення земельних ділянок або сприяння цьому.

«8% справ пов’язані із медичною сферою, 7% - із освітньою галуззю. Ще 7% - справи, що стосуються нерухомості, 6% справ пов’язані із податковою сферою. Справ проти суддів виявилося небагато – лише 1%. Ймовірно, це пов’язано не з низьким рівнем корупції у судовій сфері, а з тим, що розслідування судової корупції досить рідко доходять до самих судів», - констатують експерти.

Редактор інтернет-видання про судові спори «Перша інстанція» Федір Орищук зауважує, що «в минулому році середній розмір штрафу виявився навіть нижчим, ніж середній розмір неправомірної вигоди», тобто штрафом у 17 тисяч гривень суди карали як тих, хто отримав хабар у розмірі менше однієї тисячі гривень, так і тих, хто отримував понад 20 тис. грн.

Дослідження показало, що «чим більший хабар фігурує у кримінальній справі, тим більша ймовірність, що чиновник залишиться на свободі».

«Так, із п’ятірки найбільших хабарників, чиї апетити перевищили 1 і 2 млн грн, суди відправили за ґрати лише одного. Інші були виправдані або отримали випробувальний термін», - зазначили в Transparency International Ukraine.

Аналітик цієї організації Ірина Рибакова зазначає, що до в’язниці потрапили чиновники, які у середньому отримали 85 тис. грн».

В матеріалах дослідження зазначається, що популярним механізмом для пом’якшення покарання для хабарників стала перекваліфікація ст. 368 («отримання неправомірної вигоди») на менш суворі ст. 190 («шахрайство») або 364 («зловживання владою»).

Завдяки цьому у суддів було більше аргументів для того, щоб замінити тюремне ув’язнення випробувальним терміном.