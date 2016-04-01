Затриманого в Одесі за хабарництво прокурора Модебадзе випустили під заставу

Про це йдеться в повідомленні управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«31 березня 2016 року Приморським районним судом Одеси за клопотанням слідчого військової прокуратури Південного регіону України обрано запобіжний захід для прокурора відділу прокуратури Одеської області у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 275 тисяч гривень. Зазначена сума внесена підозрюваним»,- наголошується в повідомленні.

За даним фактом військовою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Модебадзе був затриманий за отримання хабара в 5 тисяч доларів. На цю посаду його призначив тодішній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе.