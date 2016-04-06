Колишній нардеп Лозінський, який убив жителя Кіровоградщини, вийшов на волю (відео)

Одіозний колишній депутат Віктор Лозінський вийшов на волю, передає ТСН.

Екс-народний депутат, якого сім років тому засудили за вбивство селянина Валерія Олійника, отримав умовно-дострокове.

Клопотання про звільнення чоловік, який відбуває строк у Бориспільській колонії, подав на початку року. Суд першої інстанції ухвалив рішення на його користь, але прокурори подали апеляцію.

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Сьогодні судді заслуховували свідків – керівника колонії, його заступника та керівника медичної частини. Усі вони запевнили, що засуджений усі роки відбування в колонії поводився добре, працював, тож просили відпустити його на волю. Прокурори заперечували проти цього. Але суд став на бік екс-нардепа.

Люди на вулиці, яких організовано привезли для підтримки Лозінського в суді, відреагували скандуванням: "Вітаємо!".

Біля колонії в Борисполі на Лозінського чекала елітна іномарка. Звільнений чоловік сів в автомобіль і поїхав разом із людьми, які його зустрічали.

Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника. За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу.

В квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі. Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справ зменшив йому покарання до 10 років ув'язнення.