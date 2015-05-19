Суд відмовився пом’якшити вирок Лозінському

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зокрема, за даними ГПУ, в березні 2015 року керівництвом Бориспільської виправної колонії № 119 до суду направлено клопотання засудженого Лозінського про заміну йому невідбутої частини покарання більш м’яким у вигляді виправних робіт (ст. 82 КК України).

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З огляду на викладене, за дорученням прокуратури Київської області управлінням Державної пенітенціарної служби України в Києві та Київській області було проведено службове розслідування щодо дотримання адміністрацією Бориспільської ВК № 119 вимог законодавства при підготовці матеріалів про застосування засудженому пільги у вигляді заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.

За результатами проведеної перевірки наказом в.о. начальника управління ДПтС України в Києві та Київській області від 11.03.2015 скасовано незаконну постанову начальника Бориспільської ВК № 119 від 02.02.2015 про застосування до засудженого Лозінського заохочення у вигляді оголошення подяки, зазначили в Генпрокуратурі.

За результатами судового розгляду при участі прокурора ухвалою Бориспільського міськрайонного суду від 02.04.2015 у задоволенні клопотання керівництва Бориспільської ВК № 119 відмовлено.

Не погоджуючись із прийнятим судом рішенням, Лозінським та його захисником подано апеляційні скарги на вказане рішення.

14 травня 2015 року апеляційним судом Київської області за участі працівників відділу організації участі прокурорів у кримінальному провадженні у суді прокуратури Київської області та Бориспільської міжрайонної прокуратури апеляційні скарги засудженого та його захисника розглянуто.

За результатами судового розгляду в задоволенні їхніх апеляційних скарг відмовлено, а ухвалу Бориспільського міськрайонного суду залишено без змін, наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, вироком Дніпровського районного суду м. Києва, ухвалою апеляційного суду м. Києва та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Лозінського засуджено до 10 років позбавлення волі за вбивство людини.