Керівництво Одеської ОДА просить перевірити інформацію про російське громадянство Труханова

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної державної адміністрації, надавши текст офіційного звернення.

У ньому, зокрема, зазначається, що 4 квітня низка ЗМІ поширили інформацію про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації, а також про нібито участь мера, безпосередньо через афілійованих осіб, у створенні офшорних компаній на території Панами і Британських Віргінських островів, які останніми роками виконували ремонтні та інші роботи за рахунок коштів бюджету Одеси.

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У тексті акцентується на «надзвичайний суспільному резонансі і значущості оприлюдненої інформації».

«Одеська обласна державна адміністрація звертається до президента як гаранта Конституції України та керівників правоохоронних органів держави з проханням невідкладно перевірити достовірність поширених ЗМІ відомостей, дати їм належну правову оцінку. Про результати повідомити обласну державну адміністрацію та громадськість», - йдеться у зверненні.

У свою чергу, ОДА зобов'язується негайно інформувати жителів Одеси і області про результати перевірки достовірності поширених відомостей.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в ефірі каналу «112» заявила, що відомство перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито подвійне громадянство та наявність російського паспорта у міського голови Одеси.

Раніше ЗМІ з посиланням на документи компанії Mossack Fonseca (Панама) повідомили, що Труханов є співвласником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії. Труханов ці звинувачення відкидає.