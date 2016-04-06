Керівництво Одеської ОДА просить перевірити інформацію про російське громадянство Труханова
Керівництво Одеської ОДА просить президента України Петра Порошенка та голів правоохоронних відомств країни невідкладно перевірити інформацію про російське громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної державної адміністрації, надавши текст офіційного звернення.
У ньому, зокрема, зазначається, що 4 квітня низка ЗМІ поширили інформацію про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації, а також про нібито участь мера, безпосередньо через афілійованих осіб, у створенні офшорних компаній на території Панами і Британських Віргінських островів, які останніми роками виконували ремонтні та інші роботи за рахунок коштів бюджету Одеси.
Читайте такожСаакашвілі прокоментував інцидент із його заступником у міськраді Одеси
У тексті акцентується на «надзвичайний суспільному резонансі і значущості оприлюдненої інформації».
«Одеська обласна державна адміністрація звертається до президента як гаранта Конституції України та керівників правоохоронних органів держави з проханням невідкладно перевірити достовірність поширених ЗМІ відомостей, дати їм належну правову оцінку. Про результати повідомити обласну державну адміністрацію та громадськість», - йдеться у зверненні.
У свою чергу, ОДА зобов'язується негайно інформувати жителів Одеси і області про результати перевірки достовірності поширених відомостей.
Читайте також"Потік брехні і невдалий жарт": Мер Одеси спростовує наявність офшорних компаній і російського паспорта
Як повідомляв УНІАН, 4 квітня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в ефірі каналу «112» заявила, що відомство перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито подвійне громадянство та наявність російського паспорта у міського голови Одеси.
Раніше ЗМІ з посиланням на документи компанії Mossack Fonseca (Панама) повідомили, що Труханов є співвласником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії. Труханов ці звинувачення відкидає.