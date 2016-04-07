В Єврокомісії очікують визначення урядом Нідерландів "курсу дій" після референдуму

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву у четвер в Брюсселі зробив речник Єврокомісії Маргарітіс Шінас (Margaritis Schinas), коментуючи результати референдуму.

За його словами, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер спілкувався вчора з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем з цього приводу.

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"Європейська комісія взяла до уваги результати референдуму, який був проведений вчора в Нідерландах щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в рамках національного законодавства. Це - консультативний референдум, і внутрішня процедура ратифікації є внутрішньою справою. Тому зараз це, перш за все, уряд Нідерландів має проаналізувати результати та вирішити, які дії мають бути зроблені", - заявив речник Єврокомісії.

Шінас нагадав, що Угода була підписана та ратифікована 27 країнами і Європейським парламентом. "Угода вже виконується, і на це немає ніякого впливу. Європейська комісія віддана розвитку відносин з Україною", - наголосив він.

За словами Шінаса, "президент засмучений" результатами референдуму.

При цьому речник наголосив, що референдум був "внутрішньою справою нідерландського народу". "Вони проголосували, і зараз, як я вже сказав, нідерландський уряд проаналізує та визначить курс дій", - підкреслив речник ЄК.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.