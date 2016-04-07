Експерт-опитування: найвища репутація у Сакварелідзе, список "антилідерів" очолює Порошенко

Про це в УНІАН під час публічної дискусії на тему "Політична криза і прем’єріада: хто виграв, а хто пограв" заявив один з її співорганізаторів, директор Центру стратегічних комунікацій Валентин Войтків.

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Представляючи результати експертного опитування політологів, аналітиків, громадських активістів та журналістів "Український репутаційний рейтинг", яке Центр провів за результатами подій березня, Войтків повідомив, що у репутаційному рейтингу політиків перше місце посів Сакварелідзе (2,3 бали), друге та третє - Наталія Яресько і Юлія Тимошенко (1,1), четверте - Олександр Турчинов (0,8), п'яте - Олег Тягнибок (0,7).

Наступні три місця, згідно з результатами опитування, посіли Міхеїл Саакашвілі (0,6), Віталій Кличко (0,4) та Володимир Гройсман (0,2).

Водночас, "антилідером" місяця, за словами експерта, опитування визначило Порошенка (-2,7 балів). Друге та третє місця віддали, відповідно, Олегу Березюку (-2,2) та Арсенію Яценюку (-2,1). Далі в цьому рейтингу йдуть Андрій Садовий (-1,8), Ігор Кононенко (-1,5), Арсен Аваков (-1,0), Юрій Бойко (-0,4) та Анатолій Гриценко (-0,1).

Крім того, говорячи про інші результати опитування, Войтків повідомив, що за рейтингом подій у березні на перше місце опитані поставили звільнення з посади заступника генпрокурора Сакварелідзе.

На другому місці - перемовини щодо формування нової парламентської коаліції та перезавантаження уряду, на третьому - вибори міського голови Кривого Рогу.

Четверте місце експерти віддали звільненню Віктора Шокіна з посади генпрокурора, п'яте - позбавленню депутатських мандатів Миколи Томенка та Єгора Фірсова, шосте - винесення вироку Надії Савченко.

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Сьоме місце отримало звільнення Антона Щевцова з посади керівника управління Національної поліції у Вінницькій області і обвинувачення у державній зраді, восьме - виконання Україною критеріїв для лібералізації візового режиму з ЄС, а дев'яте - презентація книги Бориса Ложкіна "Четверта республіка".