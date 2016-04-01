Сакварелідзе заявив, що наразі не збирається повертатися в структуру ГПУ
Прокурор ГПУ Дмитро Сус завершив допит екс-заступника генпрокурора Давіда Сакварелідзе в якості свідка у справі про зникнення $2 млн.
Про це повідомляє Громадське.
За словами самого Сакварелідзе, це був пізнавальний допит для Генпрокуратури.
«Він зайняв 3 години. Я попросив його записувати на відео. Тому що я знаю, що рано чи пізно цей допит опублікують. Після цього його переводили на папір», — заявив Сакварелідзе.
Водночас він зазначив, що наразі не збирається повертатися в структуру Генеральної прокуратури.
«Якщо прокуратура не зміниться ідеологічно — то я не хочу повертатися в болото. Я знаю, що там працюють багато порядних людей, але керівництво веде їх до краху», — наголосив екс-заступник генпрокурора.
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Сакварелідзе провів майже 9 годин у будівлі ГПУ. Однак, згідно ч.2 ст. 224 Кримінально-Процесуального Кодексу України, допит не може продовжуватись більше 8 годин.
Під час допиту помічник генпрокурора Владислав Куценко прокоментував деталі. Він зазначив, що Сакварелідзе певний час притримувався «політичної риторики» і «головне залишається таємницею».
Як повідомляв УНІАН, 29 березня Сакваралідзе було звільнено з органів прокуратури. Також генпрокурор притягнув його до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".
У середині березня в Генпрокуратурі заявили, що за запитом народних депутатів проведуть розслідування обставин використання коштів, що надійшли від американських і європейських партнерів на реформування органів прокуратури, але так і не потрапили на офіційні рахунки відомства.
18 березня Сакварелідзе заявив, що у "зникненні" $2,2 млн, виділених США і ЄС на реформування органів прокуратури, запідозрили його команду.
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31 березня Сакварелідзе повідомив, що отримав від ГПУ повістку на допит як свідок у справі про зникнення близько 2 млн дол., виділених на реформування прокуратури
Водночас посол США Джеффрі Пайєтт зазначав, що виділені США кошти, призначені на реформу прокуратури, направлялися не безпосередньо в органи прокуратури України, а міжнародним організаціям-партнерам.