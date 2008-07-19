Лужков пропонує Україні подати на нього до міжнародного суду

Конфлікт між Юрієм Лужковим і Україною перейшов у нову стадію. Проте приводом цього разу став не Севастополь, а журналіст телеканалу ТВЦ, у якого в аеропорту Борисполя вилучили кілька відеокасет із знятим матеріалом про становище Російської Православної церкви в Україні.Втім, градоначальник критикував швидше власті країни, ніж митників. Вони зробили все, щоб не відбулася програма «Постскриптум» - заявив мер. Причину ж такої поведінки урядовців Лужков знайшов у тому, що вони, за його словами «зрощують телеканал ТВЦ з урядом Москви». Але телеканал, хоч і належить місту, вільний, - підкреслив мер російської столиці. Не забув він і про те, що не так давно Україна заборонила йому в`їзд на свою територію. «Україна показала себе країною, яка боїться критики, що йде з Росії», - додав Лужков. Тут, - вважає він, - і не пахне демократією, про яку так багато говорили помаранчеві. Людину, яка говорить об`єктивні речі, оголошують персоною нон грата і лише тому, що в Києві не хочуть чути правди".

Лужков додав, що якщо українські власті вважають його наклепником, то можуть подати на нього до суду, у тому числі і до міжнародного.

Эхо Москвы