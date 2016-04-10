Порошенко очікує, що нову коаліцію у Раді створять 12 квітня

Президент України Петро Порошенко очікує, що нова коаліція у Верховній Раді буде створена у вівторок, 12 квітня.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Я чекаю, що не пізніше як наступного тижня, бажано у вівторок, ми почуємо з парламенту добру звістку, що створена коаліція», - сказав президент і додав, що «якщо ні, то я не виключаю, що народу України і мені як президенту доведеться, як в конклаві, закрити приміщення, і ми будемо чекати не чорного, а білого диму з Верховної Ради, що вони мають створити коаліцію».

«Ті відповідальні депутати, я сподіваюсь, що їх буде більшість в парламенті, це має бути більше 226, що вони забезпечать створення коаліції, (це має бути вівторок), вони внесуть мені кандидатуру прем’єр-міністра», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, у фракції «Блок Петра Порошенка» розглядають варіант створення коаліції удвох з «Народним фронтом» із залученням позафракційних депутатів.

24 березня фракція "Блоку Петра Порошенко" запропонувала від нової коаліції на пост прем'єр-міністра висунути кандидатуру голови Верховної Ради Володимира Гройсмана.

Сьогодні, 10 квітня, Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України.