"Все сфабриковано": Касько прокоментував відкриту Генпрокуратурою проти нього справу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Що я можу сказати: все, що написано в тих документах, які мені намагалися вручити, але до кінця не вручили, не відповідає дійсності, це все є необґрунтовано та сфабриковано ГПУ», - заявив Касько.

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«При цьому люди, які виступають від імені ГПУ, використовують ті неправдиві дані для маніпуляції. Більше того, вони збираються оприлюднювати якісь дані на сайті, незважаючи на те, що це є таємницею досудового розслідування. Тим самим, я вважаю, що єдиною метою цього розслідування є моя дискредитація», - зауважив Касько.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.

За даними ЗМІ, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську невідомі зачитали підозру у вчиненні злочину.

У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. За твердженням ГПУ, про підозру повідомлено з дотриманням усіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська у статусі адвоката. У зв'язку з цим підозру підписано заступником генпрокурора. «Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа», - йдеться у повідомленні ГПУ.