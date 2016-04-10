Каську посеред вулиці оголосили підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину - ЗМІ

Про це Українській правді повідомив адвокат Каська Євген Грушковець.

"Біля театру Івана Франка, де Касько був у своїх справах, після 22 години вечора невідомі особи обмазали його машину невідомою речовиною, щоб він не зміг відчинити двері. Після цього до Каська підійшли невідомі особи, представились рядовими співробітниками ГПУ і почали зачитувати йому підозру", - розповів Грушковець.

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За його словами, це підозра у вчиненні особливо тяжкого злочину.

"Касько, як адвокат, повідомив, що має намір скористатися правовою допомогою адвоката і що повідомлення про підозру йому має бути оголошено заступником голови ГПУ або генпрокурором", - зазначив адвокат.

"Ці особи продовжували зачитувати підозру. Під'їхав адвокат і після цього слідчу дію було перервано, щоб клієнт реалізував своє конституційне право на правову допомогу", - додав він.

За словами Грушковця, працівники прокуратури повідомили, що вже хочуть викликати Каська на допит в понеділок в якості підозрюваної особи.

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Станом на 23:25 на місце приїхали представники поліції, які мають встановити, чим було пошкоджено автомобіль.

На уточнююче питання про те, яким чином працівники прокуратури дізнались, що Касько перебуває саме неподалік від будівлі театру Франка, адвокат зробив припущення, що за Каськом велися "негласні слідчі дії, тобто візуальне спостереження, стеження".

У свою чергу прокурор ГПУ Владислав Куценко повідомив УП, що органи прокуратури повідомили Каську про підозру у махінаціях зі службовим житлом.

За його словами, про підозру повідомлено за ч.4 ст.190 - "шахрайство".

Наразі Касько перебуває у статусі підозрюваного, зазначив він.

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11 квітня, за словами Куценка, прокуратура "викласть з цього приводу певні документи, дасть більш детальну інформацію та подаватиме відповідне клопотання до суду для подальшого обрання того чи іншого запобіжного заходу".

Коментуючи інформацію про те, що підозру Каську було оголошено пізно ввечері (близько 23:00) у Києві біля театру ім.І.Франка, Куценко підтвердив, що зачитування підозри відбулося там, "у присутності адвокатів Каська".

Куценко пояснив, що Каська "кілька днів не могли знайти".

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"Органи прокуратури готові до публічного та відкритого процесу у цій справі", - зазначив Куценко і додав, що в ГПУ "розуміють, що багато представників громадськості, політиків будуть намагатися цю справу політизувати".

"Готові публічно викладати документи у цій справі, щоб громадськість побачила, чи є порушення, чи немає",- зазначив Куценко.