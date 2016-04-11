У БПП впевнені, що до нової парламентської коаліції увійдуть дві партії

Про це повідомляють у прес-службі партії.

«Ми готові взяти на себе відповідальність та сформувати уряд. Навіть, якщо це буде уряд “Камікадзе-2”, все одно ми докладатимемо зусиль, аби він вивів Україну з кризи. Однак, ми неприємно здивовані, що в ці найважчі часи ми не можемо опертися на своїх колишніх партнерів по коаліції», – цитує Алєксєєва прес-служба.

Алєксєєв висловив упевненість, що до складу нової коаліції увійдуть тільки дві парламентські фракції – «Народний Фронт» та БПП.

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«Коаліція буде і складатиметься вона з двох фракцій, але це нормальна європейська практика. Як уже зрозуміло, до коаліції не увійдуть фракції Батьківщини, Радикальної партії та Самопомочі. Але деякі депутати, які входили до цієї фракції і до складу попередньої коаліції, увійшли до нашої фракції і ми ще будемо до себе приймати. Головний принцип – ми не будемо до себе брати колишніх депутатів ПР», – пояснив політик.

Алєксєєв відзначив, що формування нової коаліції та уряду є єдиним правильним виходом із ситуації, що склалася. За його словами, політичні сили, що намагаються розхитати ситуацію та провокують проведення дострокових парламентських виборів, не хочуть бачити Україну сильною унітарною державою.

«Якщо ми не сформуємо коаліцію, у нас розпочнеться виборчий процес. Те, що він почнеться – 100%, а чим і коли закінчиться, ніхто не знає. Буде ще більша дестабілізація», - зазначив Алєксєєв.

Політик вкотре наголосив, що для проведення в Україні усіх необхідних реформ, потрібен уряд, який зможе ефективно співпрацювати з парламентом, що зараз не виходить в уряду Арсенія Яценюка.

«Уряд, який не може співпрацювати з парламентом, не може провадити реформи, і Народний Фронт це теж бачить», – сказав Алєксєєв.