Коаліція з п'яти партій від самого початку була приречена на провал - Геращенко

Таку думку озвучив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

"Як показує історична практика, найбільш стійка коаліція складається з однієї партії, яка має більшість у парламенті. У нас цього немає. Більш стійкою є коаліція з двох партій, ніж з трьох. І тим більше була нестійкою коаліція, яка у нас була з п'яти партій. Її безславний кінець був визначений у її створенні", - заявив Геращенко.

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За його словами, "коаліціада" підходить до кінця, і вже на наступному тижні двома фракціями – БПП і "Народним фронтом" - буде підписано коаліційну угоду.