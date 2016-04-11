Савченко радить Порошенку рішучіше діяти в переговорах про її звільнення - адвокат

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook після відвідування Савченко в СІЗО.

"Президенту Порошенко Надія запропонувала діяти більш рішуче у переговорах про її звільнення. Коли вода повністю заповнює греблю, сказала Надія, в цей момент одна-єдина крапля може прорвати. Вона і є та сама крапля. Після її звільнення почнеться ланцюгова реакція, яка призведе до звільнення інших українських політв'язнів в Росії.

Читайте такожСавченко відмовилася від госпіталізації, велика ймовірність раптової смерті через тромб - адвокат

Крім того, за словами Полозова, Савченко звернулася до людей, які підтримують її.

"Вона знає, що 14 квітня відбудеться пряма лінія з президентом Путіним і просить ЗМІ задати одне питання. Не "видадуть-не видадуть", а конкретно коли президент Путін збирається повернути її додому в Україну", - повідомив адвокат.