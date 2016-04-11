Савченко радить Порошенку рішучіше діяти в переговорах про її звільнення - адвокат
Адвокат засудженої в Росії української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Микола Полозов каже, що вона просить українського президента Петра Порошенка діяти більш рішуче у питанні її звільнення.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook після відвідування Савченко в СІЗО.
"Президенту Порошенко Надія запропонувала діяти більш рішуче у переговорах про її звільнення. Коли вода повністю заповнює греблю, сказала Надія, в цей момент одна-єдина крапля може прорвати. Вона і є та сама крапля. Після її звільнення почнеться ланцюгова реакція, яка призведе до звільнення інших українських політв'язнів в Росії.
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Крім того, за словами Полозова, Савченко звернулася до людей, які підтримують її.
"Вона знає, що 14 квітня відбудеться пряма лінія з президентом Путіним і просить ЗМІ задати одне питання. Не "видадуть-не видадуть", а конкретно коли президент Путін збирається повернути її додому в Україну", - повідомив адвокат.