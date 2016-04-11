Під час "прямої лінії" з росіянами Путіна попросять особисто зайнятися "наведенням ладу" в окупованому Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить список популярних запитань президенту РФ, розміщений на сайті moskva-putinu.ru.

Спілкування Путіна з росіянами заплановане на 14 квітня.

Вперше за багато років серед «популярних питань» немає питань щодо України, проте є питання щодо окупованого Криму.

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«Чому російські банки і оператори стільникового зв'язку так неохоче заходять до Криму, однак колектори, мікрокредити, продукти харчування жахливої якості миттєво з'явилися на території республіки? Кримчани дуже хочуть, щоб Ви особисто зайнялися наведенням ладу в Криму», - йдеться в одному із запитань.

Крім цього, росіяни стали менше цікавитися зовнішньою політикою РФ і багато в чому сконцентровані на внутрішніх проблемах. Зокрема, у Путіна питають про спільний підручник історії РФ; росіяни нарікають, що в органах державної влади, місцевого самоврядування, у крайовій Думі роками просиджують одні й ті самі особи, в результаті цього - повна інертність в оперативному управлінні, небажання будь-що міняти, корупція, бюрократизм і кумівство.

Також у російського президента запитують про введення посади Уповноваженого із захисту тварин у Росії, про нестачу ліків для хворих на цукровий діабет, про необхідність збільшити державні квоти на ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), про погану якість доріг; про подорожчання бензину на тлі падіння цін на нафту; дорожнечу підключення газу до приватних будинків; про діяльність колекторських агентств.

Як повідомляв УНІАН, з 2001 року було організовано 13 програм, під час яких Путін відповідав на запитання росіян. У 2015 році надійшло понад 3,2 мільйона запитань, а сама програма тривала 3 години 57 хвилин.

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7 квітня на медіафорумі регіональних і місцевих ЗМІ «Правда і справедливість» Путіну розповіли про розвал виробництва після анексії Криму. Йому повідомили про закриття після анексії багатьох підприємств у Криму і втрату населенням робочих місць.

Довідка УНІАН. Навесні 2014 року Росія окупувала український Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій.