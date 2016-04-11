У БПП повідомляють про входження у фракцію трьох депутатів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови фракції Олексій Гончаренко.

"У фракцію БПП написали заяви про вступ Юрій Бублик, Андрій Немировський і Сергій Рудик. Таким чином у майбутньої можливої коаліції БПП і НФ вже 225 депутатів", - написав він.

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Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує, що нова коаліція в Раді буде створена у вівторок, 12 квітня.

БПП розглядає лише варіант створення коаліції з НФ із залученням позафракційних депутатів.

24 березня БПП запропонував висунути від нової коаліції на посаду прем'єр-міністра кандидатуру голови ВР Володимира Гройсмана.