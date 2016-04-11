У БПП повідомляють про входження у фракцію трьох депутатів
Позафракційні депутати Верховної Ради Юрій Бублик та Сергій Рудик, а також член групи "Воля народу" Андрій Немировський написали заяви про входження у фракцію "Блок Петра Порошенка".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови фракції Олексій Гончаренко.
"У фракцію БПП написали заяви про вступ Юрій Бублик, Андрій Немировський і Сергій Рудик. Таким чином у майбутньої можливої коаліції БПП і НФ вже 225 депутатів", - написав він.
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Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує, що нова коаліція в Раді буде створена у вівторок, 12 квітня.
БПП розглядає лише варіант створення коаліції з НФ із залученням позафракційних депутатів.
24 березня БПП запропонував висунути від нової коаліції на посаду прем'єр-міністра кандидатуру голови ВР Володимира Гройсмана.
Во фракцию БПП написали заявления о вступлении Юрий Бублик, Андрей Немировский и Сергей Рудык. Таким образом в будущей возможной коалиции БПП и НФ уже 225 депутатов.Опубликовано Алексеем Гончаренко 11 апреля 2016 г.