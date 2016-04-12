У Гройсмана запевняють, що майже всі позиції з формування Кабміну узгоджено

Про це на своїй сторінці у Twitter написав прес-секретар голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук.

"Сьогоднішній підсумок переговорів по формуванню КМ. Практично всі позиції узгоджені. Гройсману вдалося відстояти реформаторське ядро в новому уряді", - написав він.

Сьогод-ній підсумок переговорів по формуванню КМ.Практично всі позиції узгоджені.Гройсману вдалося відстояти реформаторське ядро в нов.Уряді — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) April 11, 2016

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Як повідомляв УНІАН, ЗМІ стало відомо, що "Блок Петра Порошенко" розглядає кандидатуру Юрія Луценка на посаду прем'єра. Причиною стала несподівана відмова спікера ВР Володимира Гройсмана очолювати уряд. Зазначалося, що Петро Порошенко також пропонував очолити уряд Олександру Турчинову, але той відмовився.

Разом з тим, джерела в Адміністрації президента повідомляють, що голова Верховної Ради Володимир Гройсман все таки погодився очолити Кабмінет міністрів.