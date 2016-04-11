БПП розглядає Луценка на посаду прем'єра - ЗМІ

Причиною стала несподівана відмова спікера ВР Володимира Гройсмана очолювати уряд, повідомили джерела LB.ua у фракції.

За інформацією співрозмовників видання, демарш Гройсмана спровокований відмовою Бориса Ложкіна зайняти посаду першого віце-прем'єра і бажання Петра Порошенка бачити на цій позиції заступника Ложкіна з АП Віталія Ковальчука.

Також Володимир Гройсман вимагав три міністерські посади для своїх людей.

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Зокрема, голова ВР просив погодити кандидатуру Андрія Реви (заступник міського голови Вінниці) на посаду голови Моз або Мінсоцполітики; Олександра Саєнка (керівник Секретаріату ВР, багаторічний співробітник Гройсмана) - на посаду міністра Кабміну, Володимира Кістіона (з 2008 по 2014 рік був заступником Вінницького міського голови, з жовтня 2014 року - перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства), на посаду міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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За інформацією LB.ua Петро Порошенко також пропонував очолити уряд Олександру Турчинову, але той відмовився.

Втім, як зазначають джерела LB.ua в БПП, торги тривають до ранку конфігурація може помінятися.

Разом з тим, джерела РБК-Україна в Адміністрації президента повідомляють, що голова Верховної Ради Володимир Гройсман все таки погодився очолити Кабмінет міністрів.

Співрозмовник видання підтвердив, що під час переговорів президент Петро Порошенко пригрозив, що в разі незгоди Гройсмана, він висуне кандидатом у прем'єри Юрія Луценка. Після цього спікер парламенту знову передумав і все таки погодився очолити уряд.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Народному фронті" заявили, що домовленості про Кабмін Гройсмана зриваються через проблеми з БПП. За її словами, після зриву домовленостей з Гройсманом щодо складу та структури нового уряду, потрібно шукати нову кандидатуру на крісло прем'єра.