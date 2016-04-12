Гройсман погодився на віце-прем'єра Ковальчука в обмін на 5 міністерських крісел - ЗМІ

Про це РБК-Україна повідомило джерело серед учасників переговорів на Банковій.

У той же час Гройсман отримає можливість призначити п'ять своїх міністрів, троє з яких - вихідці з його вінницької команди.

Зокрема, крім Володимира Кістіона, Олександра Реви і Олександра Саєнка, до квоти Гройсмана увійдуть заступник голови МЕРТ Юлія Ковалів, яка висувається на главу Мінекономрозвитку, і ще один заступник голови МЕРТ Максим Нефьодов, чия кандидатура пропонується в якості міністра охорони здоров'я.

У той же час Міністерство фінансів очолить заступник голови АП Олександр Данилюк.

Читайте такожУ Гройсмана запевняють, що майже всі позиції щодо формування Кабміну узгоджені

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ стало відомо, що "Блок Петра Порошенко" розглядає кандидатуру Юрія Луценка на посаду прем'єра. Причиною стала несподівана відмова спікера ВР Володимира Гройсмана очолювати уряд. Зазначалося, що Петро Порошенко також пропонував Олександру Турчинову очолити уряд, але той відмовився.

Разом з тим, джерела в Адміністрації президента повідомляють, що голова Верховної Ради Володимир Гройсман все таки погодився очолити Кабмінет міністрів.