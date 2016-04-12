Нардепи сьогодні можуть розглянути відставку Яценюка (подію завершено)

Але наразі в порядку денному питання про звільнення його з посади глави Кабміну немає.

Крім того, у парламент сьогодні надійде подання про відставку з посади прем'єра Арсенія Яценюка.

Далі, якщо за його відставку проголосують, почнеться процес утворення нової коаліції. І вже коаліція зможе офіційно висунути кандидата на посаду нового прем'єра.

Також сьогодні Верховна Рада має розглянути низку законопроектів з питань національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, йтиметься про супровід військовослужбовців при продовженні лікування в санаторно-курортних установах.

Також депутати розглянуть проект закону про захист інформаційного простору України.

Крім того, парламент має розглянути низку економічних питань, серед яких законопроект про Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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Також включити до порядку денного сесії передбачається, зокрема, законопроект про принципи державної політики охорони здоров'я.

У порядку денному передбачається включити законопроект про особливості використання окремих публічних засобів на території Донецької області.

Серед іншого, сьогодні у повторному першому читанні повинен розглядатися доопрацьований законопроект про освіту.