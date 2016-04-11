Нардеп від НФ: тепер ми змушені вимагати від БПП нову кандидатуру прем'єра

Про це у своєму Facebook написала народний депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар.

Читайте такожЛожкін відмовився йти у Кабмін, на посаду першого віце-прем'єра обговорюється Ковальчук - Гончаренко

"Народний фронт" виконав всі домовленості з БПП: відставка Яценюка і фракція НФ готова лишитися в коаліції з прем'єром від БПП. Наші партнери з БПП висунули Володимира Гройсмана. У "Народного фронту" немає жодних протиріч ні з Гройсманом, ні з БПП. Зрив домовленостей щодо уряду Гройсмана відбувається через проблеми кандидата від БПП з фракцією БПП", - написала Сюмар.

За її словами, після зриву домовленостей із Гройсманом щодо складу і структури нового уряду, потрібно шукати нову кандидатуру на крісло прем'єра: "Тепер ми змушені вимагати від наших партнерів негайно нову кандидатуру на посаду прем'єр-міністра та інформацію про склад коаліції. Або чекаємо на пропозиціі щодо кандидатур та складу нового уряду від інших демократичних сил".

Як раніше повідомляв УНІАН заступник лідера фракції БПП Олексій Гончаренко заявив, що БПП та "Народний фронт" не дійшли згоди із Гройсманом щодо структури і складу уряду. Він пояснив, що мова йде про те, "яким буде набір міністерств і хто конкретно їх повинен очолити".

"Згідно з Конституцією, коаліція подає прем'єра, а прем'єр вносить пропозицію Верховній Раді. Тобто, це має бути узгоджена позиція і вона повинна бути узгоджена до того, як ми проголосуємо за нового прем'єра. В ці хвилини ми також узгодженої позиції не знайшли. Поки що. Тому переговори тривають ", - зазначив Гончаренко.