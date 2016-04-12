Сьогодні Рада не встигне призначити міністрів нового Кабміну – депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Гончаренко висловив думку, що сьогодні парламент вже не встигне з призначенням міністрів.

Водночас “програма максимум” у роботі Верховної Ради на сьогодні, за його словами, - це призначення нового прем'єра і нового уряду, відповідно, відправка у відставку прем'єр-міністра, а також обрання нового складу президії парламенту.

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“Це програма максимум, але часу на це все менше і менше. Тому, можливо, ми розглянемо лише питання про відставку Яценюка, обрання Гройсмана (главою уряду), обрання Парубія (спікером ВР)”, - сказав депутат.

Парламентарій висловив упевненість, що голоси для відставки Яценюка у сесійній залі є.

Гончаренко також повідомив, що на даний час немає визначеної позиції щодо керівників трьох міністерств, і з цього питання ведуться переговори з фракцією «Народний фронт». Він уточнив, що це Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Міністерство культури.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від фракції "БПП" Мустафа Найєм у своєму Twitter написав, що голосування за новий Кабінет міністрів затягується через торги щодо кандидатур на посади міністра енергетики і вугільної промисловості, міністра економічного розвитку і торгівлі, а також міністра охорони здоров'я.