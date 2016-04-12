Названо кандидата на посаду першого віце-спікера у разі призначення Гройсмана прем'єром
У разі призначення голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана прем'єр-міністром спікером парламенту стане Андрій Парубій, а першим віце-спікером - Ірина Геращенко.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм.
Крім того, за його даними, Гройсман запропонує призначити на посаду міністра культури Євгена Нищука, міністра освіти і науки — Лілію Гриневич, міністра соціальної політики — Максима Нефьодова, міністра екології - Остапа Семерака, міністра аграрної політики — Тараса Кутового.
Також, згідно з інформацією Найєма, на посаду першого віце-прем'єр-міністра пропонується кандидатура першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука, на посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань — Павла Розенка, на посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції — кандидатура Іванни Климпуш-Цинцадзе.
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Мінфін має очолити Олександр Данилюк, Міністерство інфраструктури — Володимир Омелян.
Крім того, віце-прем'єром з питань “АТО й окупованих територій” пропонується призначити Володимира Кістіона.
Як повідомляв УНІАН, наразі у Верховній Раді президент України Петро Порошенко проводить зустріч з фракцією "Блок Петра Порошенка".
За даними джерела агентства, на зустрічі йдеться про майбутній склад Кабінету міністрів.