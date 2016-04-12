Названо кандидата на посаду першого віце-спікера у разі призначення Гройсмана прем'єром

Про це на своїй сторінці у Twitter написав заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм.

Крім того, за його даними, Гройсман запропонує призначити на посаду міністра культури Євгена Нищука, міністра освіти і науки — Лілію Гриневич, міністра соціальної політики — Максима Нефьодова, міністра екології - Остапа Семерака, міністра аграрної політики — Тараса Кутового.

Також, згідно з інформацією Найєма, на посаду першого віце-прем'єр-міністра пропонується кандидатура першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука, на посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань — Павла Розенка, на посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції — кандидатура Іванни Климпуш-Цинцадзе.

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Мінфін має очолити Олександр Данилюк, Міністерство інфраструктури — Володимир Омелян.

Крім того, віце-прем'єром з питань “АТО й окупованих територій” пропонується призначити Володимира Кістіона.

Як повідомляв УНІАН, наразі у Верховній Раді президент України Петро Порошенко проводить зустріч з фракцією "Блок Петра Порошенка".

За даними джерела агентства, на зустрічі йдеться про майбутній склад Кабінету міністрів.