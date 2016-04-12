У парламенті зареєстровано проект постанови щодо відставки Яценюка
15:37, 12 квітня 2016Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови щодо прийому заяви про відставку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.
REUTERS
Як повідомляється на сайті парламенту, документ зареєстровано під номером 4384.
Тексту проекту постанови на сайті парламенту на даний час немає. Його автором є позафракційний депутат Юрій Левченко.
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Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, парламент може проголосувати за відставку Яценюка.
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.
Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сподівається, що новим прем’єр-міністром України стане Гройсман.
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