У парламенті зареєстровано проект постанови щодо відставки Яценюка

Як повідомляється на сайті парламенту, документ зареєстровано під номером 4384.

Тексту проекту постанови на сайті парламенту на даний час немає. Його автором є позафракційний депутат Юрій Левченко.

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Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, парламент може проголосувати за відставку Яценюка.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сподівається, що новим прем’єр-міністром України стане Гройсман.